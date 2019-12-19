"الحوار الثقافي كضمان للتواصل الاجتماعى" ندوة للطالبات بأسوان



كما نظم قصر ثقافة أسوان ندوة بمدينة الطالبات الجامعية بالعقاد تضمنت محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي كضمان للتواصل الاجتماعى" حاضرتها الدكتورة منى سيد مدرس خدمة فرد بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، حيث أشارات إلى الحوار أنه القدرة على التفاعل بجميع أشكاله العاطفية، والسلوكية، والمعرفية مع الآخرين، والذى يساهم بشكل كبير فى تبادل المفاهيم، والخبرات ونقلها بين المجتمعات وبين الأجيال، ويتم من خلال التحدث والاستماع، لذا يمكن النظر لمصطلح ثقافة الحوار باعتباره نتاجًا خطابيًا وسلوكيًا مُستلهمًا من القيم والمبادئ، ويمثل الدور الرئيسيى فيه للحوار.



وأضافت أن هناك عوامل ثقافة الحوار وفوائده منها سْب حبِّ، واحترام الآخرين، أهم وسائل الاتصال، والتأثير في الغير. الإصلاح بين النّاس، وإشاعة الودّ، وضمان الأمن الإجتماعي. تغيير اتجاهات الناس من خلال إقناعهم القائم على الحوار.



أعقبها أمسية شعرية أدارها الشاعر حسنى الاتلاتى، إلى جانب ورشة فنية "عمل تابلوهات من الفوم" للمدربة يارا محمود، وفى الختام قدم عرض لفرقة اسوان للموسيقى العربية تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "وحشتنى، نسم علينا الهوا، زى العسل، ليه عشم وياك ياجميل، بعاد كنتم، دارت الأيام، غنى يا سمسمية، قلبى عاشقها، قالت لى بريدك، جانا الهوى".

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسوان مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية حيث نظم قصر ثقافة كوم أمبو عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو بقيادة أحمد عبد الحميد، قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني "كل بلاد الدنيا، فرحة مصر، حلاوة شمسنا، بحبك يامصر، الارض الطيبه، مصر يا ام الدنيا".