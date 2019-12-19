



ملخص وأهداف مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوزًا بشق الأنفس على النادي الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.





ملخص وأهداف مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري





بدأت المباراة بضغط من النادي الأهلي، رغبة في تحقيق الثلاثة نقاط مبكرا ولكن دفاعات الإسماعيلي وقفت بالمرصاد، وجاءت أخطر فرص المارد الأحمر عن طريق تسديدة قوية من أيمن أشرف اصطدمت بالعارضة لتخرج خارج ملعب اللقاء.





وشهدت المباراة اشتباك بالأيدي بين وليد سيلمان ومدافع الإسماعيلي، وبعدها بدقائق خطف وليد سليمان هدف الأهلي الوحيد في المباراة في الدقيقة 78 من زمن المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ليخطف 3 نقاط ثمينة في طريق صراعه على اللقب، الذي تمكن من التتويج به في الموسم الماضي.





وبدأ المارد الأحمر المباراة بـ محمد الشناوي، في حراسة المرمى، والرباعي الدفاعي،علي معلول، ومحمد هاني في مركزي الظهيرين، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف كمدافعين.





ودفع فايلر بخمسة لاعبين في خط الوسط، حيث حل أليو ديانج في مركز الوسط الدفاعي، ومحمد مجدي أفشة كصانع العاب، أمامهم الثلاثي:جونيور أجاي، حسين الشحات، أحمد الشيخ.





بينما جاءت التشكيلة بمهاجم وحيد متمثلا في مروان محسن.

وبذلك تمكن الأهلي من حصد العلامة الكاملة في بطولة الدوري المصري، دون تلقي أي خسصارة أو تعادل منذ انطلاق الموسم الجديد.



