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نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
حسن شحاتة
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نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

أنهى النادي الأهلي المباراة لصالحه بهدف دون رد، حيث شهدت المباراة صعوبة كبيرة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي في فك التكتلات الدفاعية للدراويش، حتى الربع ساعة الأخير، ليصبح مهددا بخسارة أول نقطتين في بطولة الدوري المصري.

وتمكن نجم المارد الأحمر وليد سليمان من إحراز هدف الأهلي الوحيد في المباراة في الدقيقة 78 من عمر المباراة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ليخطف ثلاثة نقاط ثمينة في طريقة نحو حملة الدفاع عن اللقب، الذي تمكن من حصده في الموسم الماضي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة بحارس المرمى

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي، حسين الشحات، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بينما بدأ الإسماعيلي اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي.

في خط الدفاع: محمود البدري، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد أيمن.

في خط الوسط: بكيتي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم: همام طارق، محمد الشامي.

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