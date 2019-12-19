أشرف صبحي يكرم تامر حسني لدخوله موسوعة جينيس (صور)

كرم وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، منذ قليل الفنان تامر حسني على هامش الاحتفال بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية ولدعمه الدائم للشباب المصري وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.





وتوجه النجم تامر حسني، بشكر خاص لأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتكريمه في مقر وزارة الشباب والرياضة كما حرص ايضا على توجيه الشكر للموسيقار هاني مهنا والمذيعة سلمي الشماع وسط حضور جماهيري كبير وعدد من الصحفيين والإعلاميين.



ودخل تامر حسني موسوعة جينيس بعد كسره الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات على أكبر لوحة جدارية في العالم وتحطيمه الرقم القياسي القديم للنجم العالمي روبرت داوني.

كما أقام معرضا خيريا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل بيع مقتنياته الشهيرة، وتوزيع أرباحها على أطفال العرب المشردين حول العالم.



يذكر أن يستعد الفنان تامر حسني، لأحياء حفل غنائي بصحبة الفنان رامي جمال، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم 27 ديسمبر.



كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذي من المنتظر عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري في جميع دور عرض السينما.