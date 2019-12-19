

انطلقت مواجهات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، ب4 لقاءات مثيرة.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعةدي للمحترفين عقب انتهاء مواجهات اليوم الخميس:-



-مباراة الأهلي ضد ضمك



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره ضمك، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة اللملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح ديجانيني تفاريس أهداف اللقاء لصالح الأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى ضمك عند الدقيقة التاسعة.



وأحرز حسين المقهوي الهدف الثاني عند الدقيقة 13، قبل أن يسجل محسن ياجور هدف تقليل الفارق لصالح ضمك عند الدقيقة 36.



وسجل لوكاس ليما الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 45، فيما أحرز دجانيني الهدف الرابع للأهلي والثاني له عند الدقيقة 58.



ونجح على الأسمري في إحراز الهدف الخامس من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك ضمك عند الدقيقة 90+ 2، ليعلن الحكم فوز الأهلي على ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 15 نقطة.



-مباراة التعاون ضد الوحدة



حقق التعاون فوزاً ثمينا على ضيفه الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح نيلدو بيتروليندا أهداف المباراة لصالح التعاون من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الوحدة عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أدرك يوسف نياكاتي هدف التعادل للوحدة من ضربة رأس عند الدقيقة 37.



وأحرز عبدالمجيد السواط هدف التقدم لصالح التعاون بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الوحدة عند الدقيقة 65.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 22 نقطة، في وصافة الدوري السعودي مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث.





-مباراة النصر ضد العدالة



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا ثمينا على مضيفه العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح نور الدين أمرابط أهداف اللقاء لصالح النصر بتمريرة حاسمة استقرت في شباك العدالة عند الدقيقة 16.



وأحرز جوليانو دي باولا الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العدالة عند الدقيقة 43.



فيما سجل بيتروس الهدف الثالث عند الدقيقة 84، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز النصر على العدالقة بثلاثة أهداف دون رد.



وبهذا الفوز ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة، محافظًا على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.



-مباراة الاتحاد ضد الفيصلي



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هزيمة قاسية، أمام نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح روني فرنانديز أهداف اللقاء لصالح الفيحاء عند الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.



وأدرك رومارينيو هدف التعادل للاتحاد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيحاء عند الدقيقة 24.



وسجل صامويل أوسو الهدف الثاني للفيحاء من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الاتحاد عند الدقيقة 49، قبل أن يحرز سددها فرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70.



وأحرز فرنانديز الهدف الرابع للفيحاء والثالث له من ضربة رأس، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الاتحاد على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل.



وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.







ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-



1- النصر برصيد 26 نقطة



2- الأهلي برصيد 23 نقطة



3- التعاون برصيد 22 نقطة



4- الوحدة برصيد 21 نقطة



5- الهلال برصيد 20 نقطة



6- الفيصلي برصيد 20 نقطة



7- أبها برصيد 20 نقاط



8- الرائد برصيد 17 نقاط



9- الفيحاء برصيد 16 نقاط



10- الشباب برصيد 15 نقاط



11- الحزم برصيد 14 نقاط



12- الاتفاق برصيد 13 نقاط



13- الاتحاد برصيد 12 نقاط



14- العدالة برصيد 8 نقاط



15- ضمك برصيد 7 نقاط



16- الفتح برصيد 5 نقاط



