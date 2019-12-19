قطار الأهلي يدهس الإسماعيلي ويحقق الفوز السابع على التوالي ويحلق منفرًا في صدارة الدوري





وصل قطار الأهلي لفوزه السابع على التوالي بعبوره محطة الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد "المكس" بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.









ويدين المارد الأحمر بهذا الفوز للاعبه وليد سليمان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد وحصد النقاط الثلاث في الدقيقة ٧٨ بضربة رأسية متقنة.





الشوط الأول





أجرى رينيه فايلر المديرالفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه حيث دفع بأليو ديانج وعلي معلول ومروان محسن وأحمد الشيخ في التشكيل الأساسي، في المقابل احتفظ بوليد سليمان ووليد أزارو ومحمود وحيد على مقاعد البدلاء.





بدأ الإسماعيلي المباراة مهاجمًا ضيفه حيث راوغ محمد الشامي مهاجم الدراويش رامي ربيعة في الدقيقة الأولى ومرر الكرة عرضية لكنها لم تجد من يترجمها إلى هدف.





ورد الأهلي مباشرة بتمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن علي معلول لكن الكرة وصلت في يد الحارس محمد مجدي، حارس مرمى الدراويش ليرد محمد الشاني بتسديدة في يد محمد الشناوي حامي عرين الأهلي.





وفي الدقيقة الخامسة انطلق عبد الرحمن مجدي من الناحية اليمنى مراوغًا أيمن أشرف رمرر الكرة عرضية لتصل لمحمود "دونجا" الذي سدد في دفاعات الأهلي، ثم ترتد الكرة لبكيتي سيلفا الذي سددها في يد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.





وانطلق محمد مجدي "قفشة" من وسط الملعب إلى أن وصل إلى حدود منطقة جزاء الدراويش ويسدد كرة قوية يحولها دفاع الإسماعيلي إلى ركلة ركنية.





ورد همام طارق على تسديدة قفشة بتصويبة أخرى من خارج منطقة الجزاء ووصلت سهلة للشناوي الذي لم يجد صعوبة في التصدي للكرة.





وازدادت سخونة المباراة حيث وصلت الكرة لبيكيتي سيلفا داخل منطقة الجزاء بتمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي ليراوغ سيلفا محمد هاني ويتدخل أحمد الشيخ الذي عاد من الأمام لتأدية الواجب الدفاعي ويبعد الكرة عن منطقة جزاء الأهلي.





وفي الدقيقة ١٨ أطلق أيمن أشرف قذيفة من على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي ارتطمت بعارضة محمد مجدي حارس الدراويش وتحوم الفريق الأحمر من الهدف الأول.





ووصلت الكرة لأحمد الشيخ في الدقيقة ٢١ من تمريرة لحسين الشحات، ليسدد الشيخ سددها قوية (R2) لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد مجدي حارس الإسماعيلي وتضيع فرصة خطيرة للأهلي في المباراة.





ومن عمل جماعي وصلت الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية في الدقيقة ٣٣ لكنها علت عارضة الإسماعيلي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.





ومرر باهر المحمدي كرة طولية باتجاه محمد الشامي في الدقيقة ٣٥ لكن محمد الشناوي خرج من منطقة جزائه وأبعد الكرة إلى خارج الملعب قبل وصولها إلو مهاجم الإسماعيلي.





وفي الدقيقة ٤٢ ومن عمل جماعي رائع من أليو دانج لجونيور أجاي ومنه لعلي معلول الذي مرر عرضية متقنة من الناحية اليسرى لكنها لم تجد من يحولها لهدف وتمر بسلام على مرمى الدراويش.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني





ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني ظهرت رغبة الأهلي الواضحة حيث سيطر لاعبو الفريق الأحمر على مجريات اللقاء وسدد جونيور أجاي كرة قوية علت عارضة محمد مجدي حارس الدراويش بقليل وذلك في الدقيقة ٥٠، ليرد بيكيتي سيلفا بتمريرة عرضية لكنها لم تجد من يقابلها لتضيع خطورة الهجمة الإسماعيلاوية.





ومن عمل جماعي وصلت الكرة لأحمد الشيخ الذي سدد الكرة قوية في دفاع الإسماعيلي وتضيع فرص خطيرة للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة ٥٧ مرر أحمد الشيخ الكرة بينية إلى مروان محسن وضعته منفردًا بالحارس محمد مجدي حيث سددها مهاجم الأهلي لكن حارس الإسماعيلي ارتدى قفاز الإجادة وأنقذ مرماه من الهدف الأول.





ومرر عبد الرحمن مجدي من الناحية اليسرى كرة عرضية رائعة سددها بيكيتي سيلفا برأسه قوية ليخرج الشناوي كل ما في جعتبه وينقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة ٥٩.





ومع حلول الدقيقة ٦٤ انضم رامي ربيعة لقائمة المصابين في الأهلي حيث خرج من الملعب متأثرًا بالإصابة وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.، وأتبعه تغيير ثان بإشراك وليد سليمان بديلًا لمراون محسن وتقديم جونيور أجاي ليشارك في مركز المهاجم الصريح، ويرد عليه أدهم السلحدار بإشراك أحمد مدبولي بديلًا لعبد الرحمن مجدي.





وفي الدقيقة ٧٠ تسلم محمد الشامي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لكنها مرت بسلام بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة للدراويش.





وفي الدقيقة ٧٦ وليد سليمان الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد مجدي.





ومع حلول الدقيقة ٧٨ مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها وليد سليمان برأسه داخل الشباك محرزًا الهدف الأول للفريق الأحمر.





بعد الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو الإسماعيلي على العودة في المباراة وإدراك التعادل لكن دفاع الأهلي أنقذ كل المحاولات، ليحصل محمود البدري على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بالدقيقة ٨٢، ثم أجرى أدهم السلحدار التغيير الثاني للإسماعيلي بإخراج باكيتي سيلفا وإشراك بينسون شيلونجو لتنشيط الناحية الهجومية لأصحاب القميص الأصفر.





وأجرى فايلر أخر تغييراته بإشراك وليد أزارو بدلا من حسين الشحات، في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر، لتمر الدقائق المتبقية دون أن تشهد أي تغيير على مستوى النتيجة وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف وتحقيق الفوز السابع على التوالي.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢١ نقطة منفردًا بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ١٣ نقطة في المركز السادس.



