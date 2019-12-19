Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطار الأهلي يدهس الإسماعيلي ويحقق الفوز السابع على التوالي ويحلق منفرًا في صدارة الدوري

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:24 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements

وصل قطار الأهلي لفوزه السابع على التوالي بعبوره محطة الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم  الخميس على ستاد "المكس" بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.


ويدين المارد الأحمر بهذا الفوز للاعبه وليد سليمان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد وحصد النقاط الثلاث في الدقيقة ٧٨ بضربة رأسية متقنة.

الشوط الأول

أجرى رينيه فايلر المديرالفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه حيث دفع بأليو ديانج وعلي معلول ومروان محسن وأحمد الشيخ في التشكيل الأساسي، في المقابل احتفظ بوليد سليمان ووليد أزارو ومحمود وحيد على مقاعد البدلاء.

بدأ الإسماعيلي المباراة مهاجمًا ضيفه حيث راوغ محمد الشامي مهاجم الدراويش رامي ربيعة في الدقيقة الأولى ومرر الكرة عرضية لكنها لم تجد من يترجمها إلى هدف.

ورد الأهلي مباشرة بتمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن علي معلول لكن الكرة وصلت في يد الحارس محمد مجدي، حارس مرمى الدراويش ليرد محمد الشاني بتسديدة في يد محمد الشناوي حامي عرين الأهلي.

 وفي الدقيقة الخامسة انطلق عبد الرحمن مجدي من الناحية اليمنى مراوغًا أيمن أشرف رمرر الكرة عرضية لتصل لمحمود "دونجا" الذي سدد في دفاعات الأهلي، ثم ترتد الكرة لبكيتي سيلفا الذي سددها في يد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وانطلق محمد مجدي "قفشة" من وسط الملعب إلى أن وصل إلى حدود منطقة جزاء الدراويش ويسدد كرة قوية يحولها دفاع الإسماعيلي إلى ركلة ركنية.

ورد همام طارق على تسديدة قفشة بتصويبة أخرى من خارج منطقة الجزاء ووصلت سهلة للشناوي الذي لم يجد صعوبة في التصدي للكرة.

وازدادت سخونة المباراة حيث وصلت الكرة لبيكيتي سيلفا داخل منطقة الجزاء بتمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي ليراوغ سيلفا محمد هاني ويتدخل أحمد الشيخ الذي عاد من الأمام لتأدية الواجب الدفاعي ويبعد الكرة عن منطقة جزاء الأهلي.

وفي الدقيقة ١٨ أطلق أيمن أشرف قذيفة من على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي ارتطمت بعارضة محمد مجدي حارس الدراويش وتحوم الفريق الأحمر من الهدف الأول.

ووصلت الكرة لأحمد الشيخ في الدقيقة ٢١ من تمريرة لحسين الشحات، ليسدد الشيخ سددها قوية (R2) لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد مجدي حارس الإسماعيلي وتضيع فرصة خطيرة للأهلي في المباراة.

ومن عمل جماعي وصلت الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية في الدقيقة ٣٣ لكنها علت عارضة الإسماعيلي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

ومرر باهر المحمدي كرة طولية باتجاه محمد الشامي في الدقيقة ٣٥ لكن محمد الشناوي خرج من منطقة جزائه وأبعد الكرة إلى خارج الملعب قبل وصولها إلو مهاجم الإسماعيلي.

وفي الدقيقة ٤٢ ومن عمل جماعي رائع من أليو دانج لجونيور أجاي ومنه لعلي معلول الذي مرر عرضية متقنة من الناحية اليسرى لكنها لم تجد من يحولها لهدف وتمر بسلام على مرمى الدراويش.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني 

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني ظهرت رغبة الأهلي الواضحة حيث سيطر لاعبو الفريق الأحمر على مجريات اللقاء وسدد جونيور أجاي كرة قوية علت عارضة محمد مجدي حارس الدراويش بقليل وذلك في الدقيقة ٥٠، ليرد بيكيتي سيلفا بتمريرة عرضية لكنها لم تجد من يقابلها لتضيع خطورة الهجمة الإسماعيلاوية.

ومن عمل جماعي وصلت الكرة لأحمد الشيخ الذي سدد الكرة قوية في دفاع الإسماعيلي وتضيع فرص خطيرة للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٥٧ مرر أحمد الشيخ الكرة بينية إلى مروان محسن وضعته منفردًا بالحارس محمد مجدي حيث سددها مهاجم الأهلي لكن حارس الإسماعيلي ارتدى قفاز الإجادة وأنقذ مرماه من الهدف الأول.

ومرر عبد الرحمن مجدي من الناحية اليسرى كرة عرضية رائعة سددها بيكيتي سيلفا برأسه قوية ليخرج الشناوي كل ما في جعتبه وينقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة ٥٩.

ومع حلول الدقيقة ٦٤  انضم رامي ربيعة لقائمة المصابين في الأهلي حيث خرج من الملعب متأثرًا بالإصابة وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.، وأتبعه تغيير ثان بإشراك وليد سليمان بديلًا لمراون محسن وتقديم جونيور أجاي ليشارك في مركز المهاجم الصريح، ويرد عليه أدهم السلحدار بإشراك أحمد مدبولي بديلًا لعبد الرحمن مجدي.

وفي الدقيقة ٧٠ تسلم محمد الشامي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لكنها مرت بسلام بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة للدراويش.

وفي الدقيقة ٧٦ وليد سليمان الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد مجدي.

ومع حلول الدقيقة ٧٨ مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها وليد سليمان برأسه داخل الشباك محرزًا الهدف الأول للفريق الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو الإسماعيلي على العودة في المباراة وإدراك التعادل لكن دفاع الأهلي أنقذ كل المحاولات، ليحصل محمود البدري على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بالدقيقة ٨٢، ثم أجرى أدهم السلحدار التغيير الثاني للإسماعيلي بإخراج باكيتي سيلفا وإشراك بينسون شيلونجو لتنشيط الناحية الهجومية لأصحاب القميص الأصفر.

وأجرى فايلر أخر تغييراته بإشراك وليد أزارو بدلا من حسين الشحات، في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر، لتمر الدقائق المتبقية دون أن تشهد أي تغيير على مستوى النتيجة وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف وتحقيق الفوز السابع على التوالي.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢١ نقطة منفردًا بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ١٣ نقطة في المركز السادس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة الاهلي نتيجة الاهلي والاسماعيلي ترتيب الدوري المصري الأهلي والإسماعيلي الأهلي

أخبار تهمك

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضرب الإسماعيلي بالهدف الأول برأسية وليد سليمان (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

الآن

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

مفاجأة.. نجم برشلونة يغيب عن تدريبات اليوم عقب استبعاده من مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأهلي يقتل سموحة بهدف ماركة +٩٠ ويواصل الانفراد بقمة الدوري

الأهلي يحرق إنبي ويعزز صدارته للدوري (فيديو)

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي

الأهلي يضع قدمًا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة

الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

06:30 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status