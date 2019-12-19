"الحريري" يدعو إلى رفض أي دعوة لنزول الشارع أو قطع الطرقات

وجاء ذلك عقب تجمع عدد كبير من مناصري تيار المستقبل، أمام منزل حسان دياب، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، رافعين شعارات ضده.





وطالب المتظاهرون بعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رافضين فرض أي رئيس للوزراء بطريقة "غير ميثاقية"، أي دون أصوات الطائفة السنية.





واستند مناصرو تيار المستقبل إلى حصول دياب على 6 أصوات فقط من النواب السنة، وامتناع كتلة المستقبل وهي أكبر كتلة سنية عن التصويت له.





وتزامن مع ذلك تجمعات أخرى أمام البرلمان اللبناني، وسط العاصمة بيروت، رفضا لنتائج الاستشارات النيابية التي أدت إلى تكليف دياب.





وردد متظاهرو البرلمان هتافات تطالب برحيل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون: "يلا ارحل ميشال عون"، ودعوات لاقتحام مبنى مجلس النواب.





وأكد المتظاهرون أنهم لن يسمحوا لاحقا بعقد جلسة للبرلمان للتصويت على الثقة للحكومة التي يفترض أن يشكلها دياب، مجددين المطالبة بتكليف شخصية من غير المنظومة السياسية.





وخرجت تجمعات ثالثة إلى محيط منزل النائب فيصل كرامي في طرابلس، رافضين موافقته على تسمية حسان دياب للحكومة الجديدة.