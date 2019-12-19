مستشار بأكاديمية ناصر: لدينا خبرة في مواجهة الإرهاب يمكن نقلها للأفارقة (فيديو)



وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن مواجهة الإرهاب كان من أهم ملفات الاجتماع، بحيث يتم مواجهة الإرهاب بأيدي الأفارقة أنفسهم، لافتا إلى أن مصر لها باع وخبرة في مواجهة الإرهاب ويمكن أن تنقل خبراتها للأشقاء الأفارقة.



وأضاف أن مصر لها خبرة ناجحة بأيدي مصرية في مواجهة الإرهاب، منوها بأن مواجهة الإرهاب بأيدي جهة خارجية سيضر مصالح الدولة، لأن أي جهة خرجية تأتي بأجندة خاصة بها.



قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقي بالعاصمة الإدارية يعد مثالا للتعاون العسكري بين دول القارة الأفريقية.