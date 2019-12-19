نقيب المرشدين السياحيين: كل الجنسيات موجودة الآن بمصر (فيديو)

قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن بريطانيا قائدا للسياحة الأوروبية، وعودة السياحة البريطانية يفتح الأفق للطيران الأوروبي للعودة لشرم الشيخ.



ولفت "النحلة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إلى أن كل جنسيات العالم أصبحت موجودة بمصر، معلقًا: "لم تخلو مصر الآن من أي جنسية من العالم"، مشيرًا إلى أنه تم فتح كل الأسواق السياحية، وتم تجهيزها بشكل جيد جدًا.



وتابع: "لدينا موسم سياحي واعد خلال الأيام المقبلة"، مؤكدًا أن أعداد السياح في مصر حاليًا أصبحت ممتازة، وتقترب من معدلات عام 2010، معلقًا: "لم تعود السياحة المصرية لولا جهود قطاعات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية"، موضحًا أن المؤشرات السياحية مبهجة جدًا.

