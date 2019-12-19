"صحة شمال سيناء" تستقبل 8955 سيدة وفتاة ضمن مبادرة الرئاسة

قال وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل، إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة استقبلت 8955 سيدة وفتاة على مستوى المحافظة خلال الأيام الماضية منذ بداية تنفيذ المبادرة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة - خلال لقائه مع مشرفي المبادرة - أن المبادرة الرئاسية تشهد تزايدا في الإقبال من المترددات على نقاط الفحص البالغة 43 في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه من المستهدف فحص 132 ألفا و761 سيدة وفتاة في شمال سيناء من سن 18 عاما فأكثر، بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان علاوة على نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.





من جانبها أكدت منسق عام المبادرة الرئاسية الدكتورة انتصار سرى ضرورة المتابعة من فرق الإشراف من المديرية والإدارات الصحية وتقديم جودة الخدمة في نقاط الفحص، وتوفير أي نقص في المستلزمات في الوحدات الطبية والمراكز الحضرية التابعة لها.



