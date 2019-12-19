باحث: ما قاله أمير قطر بقمة كوالالمبور يدخل في باب النكات (فيديو)



هذا وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إن العالم الإسلامي يواجه تهديدات بخصوص السلام والأمن والحكم الناضج، مضيفًا أن بعض الأنظمة فيه ترتكب انتهاكات بحق شعوبها مثل الإقصاء وتجاهل حقوق الإنسان.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير القطري، خلال مشاركته في الجلسلة الافتتاحية لقمة كوالالمبور 2019 الإسلامية المصغرة التي تستضيفها العاصمة الماليزية، 18-21 ديسمبر.



وأكد أن نجاح الدول الإسلامية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون يسلط الضوء على القواسم المشتركة ونبذ الخلافات.

قال أكرم خميس، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن كل ما قاله أمير قطر تميم بن حمد، في قمة كوالالمبور 2019، من وجود بعض الأنظمة في العالم العربي تدعم العناصر المسلحة، يدخل في باب النكات، خاصة أن الدوحة تدعم الجماعات الإرهابية في مصر، وشاركت في تنفيذ ما يسمى بالفوضى الخلاقة في المنطقة.وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن أمير قطر نفسه لا يصدق ما يقول، خاصة أن تاريخ قطر مع الجماعات الإرهابية موثق ومعروف للجميع، والعلاقة بين الدوحة والإرهاب وثيقة منذ تأسيس دويلة قطر.وأشار إلى أن ما انتقده أمير قطر في القمة الإسلامية المصغرة بماليزيا، يعكس تماما ما تقوم به قطر في العالم العربي والإسلامي على حد سواء.