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واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين بالمحكمة الثورية في طهران

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
الفجر
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،  مساء الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قاضيين اثنين من محكمة طهران الثورية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق، فرض عقوبات بحق شركة نقل جوي إيرانية قال إنها "نقلت أسلحة إلى اليمن".


وأعلن بومبيو أن "الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة الشحن والطيران الإيرانية بسبب نقل مساعدات فتاكة من إيران إلى اليمن ونشر أسلحة الدمار الشامل".


وأضاف أن واشنطن استهدفت ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة "ماهان إير" الإيرانية "للدور الذي لعبته شركة الطيران هذه في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك شبكة شحن إيرانية تشارك في تهريب المساعدات الفتاكة من إيران إلى اليمن".


وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع العقوبات على إيران بعد ضم شركة طيران "ماهان" وأسطول طائراتها إلى القائمة.

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واشنطن قاضيين في طهران عقوبات طهران المحكمة الخزانة الامريكية الثورية إيران

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