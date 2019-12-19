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محمود حميدة: العضلات بتجيب إيرادات وأنا عجزت!

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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محمود حميدة
محمود حميدة
أسماء حلمي
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قال الفنان محمود حميدة، إنه راضٍ عن كل ما قدمه في مشواره الفني، موضحًا أن الفترة الحالية في السينما ليست لأبناء جيله، وهذا ما يجعله غائبًا عن الظهور على شاشات السينما.

وأضاف محمود حميدة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "آراب وود" قائلًا: "كل ما فعلته فخور به"، مبديًا اندهاشه من فقر التأليف للنجوم الكبار في مصر، فقال: "إزاي مبيكتبوش أفلام للنجوم الكبار بتوعنا".

واستطرد الفنان الكبير قائلًا أن المنتجين عزفوا عن طلبه في تجسيد دور بطولة في فيلم سينمائي موضحًا أن أي منتج لن يغامر بإنتاج عمل سينمائي له نظرًا لكبر سنه، مبينًا أن الجمهور لن يدخل السينما إلا لمشاهدة فنان شاب يتمتع بالقوة والوسامة ضاربًا المثل بالفنان المصري أحمد عز.

وأردف "حميدة" قائلًا: "مين هيخش لمحمود حميدة بعد ما عجز كده وبقى شكله مقرف، السينما للشباب فقط مش للعواجيز، والمنتج يقول أجيب أحمد عز شاب البنات هتحبه والولاد هيقلدوه وهو عضلات وده اللي هيجيب الإيراد".



وأكد محمود حميدة، على أنه لن يعود للسينما تحت أي ظرف إلا بشرط واحد هو أن يكون الدور الذي سيظهر فيه داعم وقوي وله هدف يستفيد منه الجمهور، وإلا فلن يعود مطلقًا.

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