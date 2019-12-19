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نقيب الفلاحين: صادرات مصر الزراعية وصلت لرقم قياسي هذا العام (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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حسين أبوصدام
حسين أبوصدام
رقية جمال
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قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن عام 2019 يعتبر أفضل الأعوام الزراعية على الإطلاق بعد عام 2011، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض المحاصيل الزراعية محظور تصديرها، والآن لا يوجد أي منتج زراعي مصرى محظور على الإطلاق في أي دولة من دول العالم.

وأوضح "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن البصل المصري يغزو أكبر الدول إنتاجًا للبصل وهي الهند والصين، لافتًا إلى أن هناك عدة أسباب لرفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية لعل أهمها جهود وزارة الزراعة والحجر الزراعي في تحسين صورة المنتج المصري بتشديد الرقابة على الصادرات، ووضع معايير ومواصفات دولية للصادرات المصرية لتصدير أفضل ما عندنا.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أن الصادرات الزراعية المصرية وصلت خلال عام 2019 لأكثر من 5 مليون و100 ألف طن وهذا رقم قياسي، وعلى رأسها الموالح يليها البطاطس، مشددًا على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي حاليًا من جميع الخضروات والفواكه، والباقي يصدر لجميع دول العالم، وهناك إقبال كبير على الصادرات المصرية، نتيجة اتجاه القيادة السياسية لتغيير نظم الزراعة التقليدية وإقامة الصوب الزراعية ذات الانتاجية الوفيرة والجودة العالية، مع تقدم الزراعة للنظم الزراعية الحديثة.
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حسين أبوصدام توك شو تصدير المنتجات الزراعية اخبار مصر

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