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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات أخر جلسة في الأسبوع

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:28 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بصعود قطاعى المواد الأساسية والبنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 33.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6195.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 41.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6870.30 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% رابحاً 16.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4860.84 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 179.5 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون دينار كويتى عبر 7942 صفقة.


وقطاعياً ، فقد صعد  7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.12%، تلاه قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%.
 

وعن الأسهكم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم " الشركة الوطنية للرماية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.51%، تليه شركة السينما الكويتية القابضة بنسبة 9.91%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.45% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 7.59%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.23%.
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