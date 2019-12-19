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ألمانيا: البرلمان يصوت على حظر حزب الله

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:24 م
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حزب الله
حزب الله
وكالات
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دعا الحزبان الحاكمان في ألمانيا، إلى حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

 

وبأغلبية كبيرة، صوت البرلمان الألماني، اليوم الخميس، على تمرير قانون حظر حزب الله.

 

ومن المقرر، أنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسبما قال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان.

 

وأضاف: "أن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم، من بين أمور أخرى".

 

إلى ذلك، قال "ندعو الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا".

 

وأدرج الاتحاد الأوروبي، الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناح حزب الله السياسي، الذي كان جزءا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة.

 

وتابع ميدلبرغ: "الفصل بين الذراع السياسي والعسكري ينبغي التخلي عنه، ويجب إدراج حزب الله ككل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية"، مضيفًا: "هذا من شأنه أن يجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا على نطاق أوسع من ذي قبل".

 

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القرار سيدفع الحكومة إلى فرض حظر كامل، ولكن في ظل مساندة الحزبين الحاكمين ومعظم المعارضة، يبدو هذا الإجراء مرجحا.

 

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الكلمات المفتاحية

حظر حزب الله حزب الله المانيا البرلمان الالماني إيران

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