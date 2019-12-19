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الهند.. المئات يتحدون الحظر المفروض على الاحتجاجات ضد قانون الجنسية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:18 م
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الهند
الهند
محمد حسين
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واصل مئات المحتجزين في الهند لتحديهم الحظر المفروض على التظاهر ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، احتجاجهم في حجز الشرطة، اليوم الخميس، كما ذكرت تقارير وسائل الإعلام.

 

وقال مسؤول كبير بالشرطة، في ولاية بيهار الشرقية، إن أكثر من 200 محتج احتُجزوا في حرم للشرطة في باتنا بدأوا يرددون شعارات ضد القانون،  حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضاف ضراج سينها، ضابط شرطة كبير: "لقد احتجزنا المتظاهرين ولكن لا يمكن إسكاتهم ولا نريد التهديد أو استخدام القوة لمنعهم".

 

وقال مسؤول بالمطار، إن شركة الطيران IndiGO ألغت 19 رحلة جوية من دلهي بسبب اضطراب حركة المرور على الطرق في العاصمة مما أثر على توفر الطاقم.

 

تأخرت 16 رحلة أخرى، وأُغلق عدد من محطات المترو في دلهي، حيث تسببت الاحتجاجات في تعطيل حركة المرور بشكل كبير في العاصمة.

 

وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية إن الحفاظ على القانون والنظام مسؤولية تقع على عاتق الدولة ، لكن قوات الاحتياط مستعدة لتقديم مساعدة فورية.

 

وفي تحد للحظر، نظم المتظاهرون مظاهرات في القلعة الحمراء التاريخية في دلهي وقاعة بلدية في بنغالورو، لكن الشرطة قامت بجمع الناس في طليعة تلك المظاهرات أثناء محاولتهم الشروع في الاحتجاج.

 

في بنغالورو، تم احتجاز رامشاندرا جها، وهو مؤرخ ومفكر محترم، على أيدي الشرطة مع العديد من الأساتذة الآخرين، وفقًا لمساعد.

 

وقال جها: "أنا أحتج بلا عنف، لكن يبدو أنهم يوقفوننا".

 

وقالت الشرطة إنها احتجزت حوالي 200 شخص في المدينة، حيث قال منظمو الاحتجاج، إن الآلاف حضروا أربعة مظاهرات، اليوم الخميس.

 

وقال محمد ماز، وهو متظاهر ملتح في منتصف العمر لوكالة "رويترز"، خلال قيادة الشرطة له في دلهي: "نحن هنا للتظاهر سلميًا ضد هذا القانون".

 

يتصاعد الغضب العام من القانون الجديد الذي يعتبر على نطاق واسع بأنه تمييزي في جميع أنحاء البلاد، مع التخطيط لتنظيم المسيرات والتجمعات على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة في العديد من المناطق، مما يزيد من احتمال وقوع المزيد من العنف والاعتقالات.

 

وقد فرض الحظر الحكومي في أجزاء من العاصمة نيودلهي، وفي جميع أنحاء ولايتي أوتار براديش وكارناتاكا.

 

واعتقلت الشرطة مئات الاشخاص في دلهي ومدينة بنجالورو الجنوبية، اليوم الخميس، وحجبت الإنترنت في بعض الأماكن مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني على قانون يقول منتقدون، إنه يقوض الدستور العلماني الهندي.

 

طلبت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات وقف الحملة على الاحتجاجات السلمية ضد ما وصفته بقانون الجنسية "التمييزي".

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الكلمات المفتاحية

قانون الجنسية الجديد الهند احتجاجات في الهند

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