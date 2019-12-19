سقوط صاحب شركة هارب من 177 سنة سجن بالنزهة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ 114 حكم قضائى باجمالى 177 سنة سجن بمنطقة النزهة.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط "خالد ك"، 55 سنة، صاحب شركة والمطلوب التنفيذ عليه في ( 114 ) حكم حبس جزئي "تبديد،نصب، كهرباء، شيك، استيلاء" بإجمالي حبس 177 سنة و10 شهور.



