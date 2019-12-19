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سقوط صاحب شركة هارب من 177 سنة سجن بالنزهة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:19 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ 114 حكم قضائى باجمالى 177 سنة سجن بمنطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط "خالد ك"، 55 سنة، صاحب شركة والمطلوب التنفيذ عليه في ( 114 ) حكم حبس جزئي "تبديد،نصب، كهرباء، شيك، استيلاء" بإجمالي حبس 177 سنة و10 شهور. 

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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قضايا صاحب شركة النزهة أخبار مصر

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