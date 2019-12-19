Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمود كامل: أقدم اعتذار لزملائي أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وللرأي العام

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:49 م
Advertisements
محمود كامل
محمود كامل
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أصدر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا اليوم، بعد قرار محمد شبانة السكرتير العام، تأجيل اجتماع مجلس النقابة، والذي كان مقررًا أن ينعقد مساء اليوم، للإثنين المقبل.

وكشف "كامل" عن تفاصيل الاجتماع الأخير للمجلس، والذي لم يُعلن عنه، مؤكدًا أن المجلس اتخذ خطوات خلال اجتماعه، للرد على حملة ممنهجة في الصحف، طالت الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة والمواطنين أيضًا، إلا أن النقيب والمجلس لم يتخذ أي خطوات جادة حيال قراراته سوى تأجيل الاجتماع.

وأكد عضو مجلس النقابة في بيانه، أن بيانه جاء كاعتذار واجب للجمعية العمومية والرأي العام عما حدث.

وجاء نص البيان كالتالي:

دخلت الاجتماع الأخير لمجلس النقابة وهدفي الدفاع عن مهنة كانت صوتا للمواطنين وأصبح بعض القائمين عليها خنجرا في ظهورهم. 

دخلت الاجتماع بهدف وقف ما يهدد المهنة من خطر كبير، ويؤثر على سمعتها أمام الرأي العام، بعد أن تحولت مساحات النشر بعدد من الصحف والمواقع إلى منابر لانتهاك ميثاق الشرف الصحفي، وانتهاك المهنة، والعدوان على المواطنين بدلا من الدفاع عنهم.

دخلنا الاجتماع والحملة، التي يديرها شخص ما تابع لجهة ما تنتهك مواطنين وصحفيين وأعضاء مجلس، بل ونقيب الصحفيين أيضًا.

وبعد مرور  أكثر من أسبوع على انتهاء الاجتماع دون تنفيذ قراراته والإعلان عنها، وبعد فشل محاولات عديدة مع بعض زملائي في المجلس منذ انتهاء الاجتماع لحث المجلس على تنفيذ قراراته، وبعد تواصل الحملة المنتهكة لميثاق الشرف الصحفي لم يعد أمامي سوى إعلان ما جرى في الاجتماع بهذا الشأن للجمعية العمومية وللرأي العام.

أولًا : حدثت محاولات إنهاك واضحة وممنهجة من قبل البعض خلال الاجتماع لتأخير مناقشة ملف انتهاك ميثاق الشرف الصحفي، وهو ما حدث بالفعل وكانت نتيجته بدء مناقشة الملف في الثامنة صباح الخميس الماضي بعد ساعات طويلة من بدء الاجتماع.

ثانيا: حاولنا الوصول إلى أقرب صيغة توافقية للبيان، الذي سيصدر عن المجلس في هذا الشأن، كان طلبي هو تنفيذ القانون وإحالة رؤساء التحرير والمحررين المخالفين للتحقيق الفوري، ولكن نزولًا على رغبة زملاء آخرين وافقنا على الإشارة في البيان إلى أن كل من سيخالف ميثاق الشرف الصحفي سيحال للتحقيق، دون اتخاذ قرار فوري خلال الاجتماع، ووافقنا على تخفيف صيغة البيان المقترح بناءً على طلب النقيب ووكيل النقابة الأستاذ خالد ميري، ووافقنا على أن يتضمن البيان تفويض النقيب للتواصل مع رؤساء التحرير المتهمين لوقف الحملة ورد الحقوق لكل من طالتهم هذه الحملة.

ثالثًا: ارتضينا الصيغة التوافقية حتى لا نترك فرصة أمام المتربصين، وقررنا الانتظار لمدة أسبوع حتى يعرض علينا النقيب ما توصل له في اجتماع لاحق تقرر أن يكون الخميس المقبل الموافق اليوم الخميس.

رابعًا: قرر المجلس عقب مناقشة أزمة الشيكات المسروقة من النقابة التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة بعد أن استقر يقيننا جميعًا إلى أن واقعة السرقة مدبرة.

خامسا: اتصالات عديدة أجريتها بالنقيب وزملائي بالمجلس طلبت خلالها تنفيذ قرار المجلس بالدعوة لاجتماع اليوم، وانتهت إلى تلقينا الدعوة رسميا لاجتماع اليوم.

سادسا: فوجئنا منذ قليل وقبل موعد انعقاد الاجتماع بساعتين فقط، برسالة من السكرتير العام الأستاذ محمد شبانة يخطرنا فيها بتأجيل الاجتماع بعد تشاوره مع النقيب إلى يوم الاثنين ٣٠ ديسمبر، بسبب اعتذار ٥ من أعضاء المجلس لظروف خاصة.

"للعلم ..حضور ٦ من أعضاء المجلس بالإضافة للنقيب أو ٧ أعضاء بدون النقيب يعتبر نصابا قانونيا لانعقاد المجلس، واعتذار ٥ أعضاء يعني حضور ٧ أعضاء بالإضافة للنقيب".

سابعا: ملخص ما جرى أن المجلس اتخذ ٣ قرارات لم تنفذ حتى هذه اللحظة وهو ما يعد انتهاكا جديدا لقانون النقابة والأعراف النقابية، القرار الأول هو إصدار بيان رافض لحملة انتهاك ميثاق الشرف الصحفي، والقرار الثاني التقدم ببلاغ للنائب العام بخصوص واقعة سرقة شيكات النقابة، والقرار الثالث عقد اجتماع مجلس النقابة اليوم الخميس.

بالإضافة إلى الاستهانة بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية المتعطلة والاستهانة بممثليهم المنتخبين في المجلس.

وأخيرا.. حاولنا التوافق على الحد الأدنى، الذي بالكاد يرضي ضميرنا في هذه الأزمة، ولكن يبدو أن محرك الحملة أقوى من الجميع،وفرض ضرب عرض الحائط بقرارات المجلس، وعطل اجتماع المجلس،  وأمام ذلك أضع ما جرى أمام الجمعية العمومية لتكلفنا بما تراه في هذا الشأن، معتذرا عن آمال لم أدركها ولكني سأظل أحاول قدر جهدي الدفاع عنها وعن حقنا جميعا في صحافة ونقابة تليق بنا وتليق بشعبنا وبوطننا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ميثاق الشرف الصحفي محمود كامل ضياء رشوان الفجر

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 16 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 16 ساعة

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 17 ساعة

وعد فأوفى.. السيسي يزف بشرى لسكان 130 قرية بالمحافظات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

أعضاء مجلس "الصحفيين": فوجئنا بقرار تأجيل اجتماع اليوم بـ"حجة واهية"

"كشف حساب" نقيب الصحفيين.. عامين من الإنجازات والإخفاقات لـ عبدالمحسن سلامة

رشوان: تعديل الدستور لم يمس أي مواد تخص "الصحفيين".. ولن أسمح بتكرار أزمة اقتحام النقابة (حوار)

تأجيل عمومية "العلميين" ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

حملة توقيعات لمطالبة نقيب الصحفيين بتجميد أعمال السكرتير العام في أزمة أمين الصندوق

مذكرة لحصر الشكاوى المُقدمة ضد صحفيين انتهكوا ميثاق الشرف

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

12:35 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status