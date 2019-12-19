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بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:46 م
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حفل التخرج
حفل التخرج
محمد صلاح الحج
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شارك لفيف من قيادات وزارة الكهرباء فى إحتفالية تخريج 57 متدرب من دول حوض النيل.

وكان فى مقدمة قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر اللذين شاركوا فى الاحتفالية المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للشئون الإدارية والموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات الانتاج، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع،والمحاسب محمد محمود السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
بحضور قيادات الكهرباء.. إحتفالية بتخريج 57 متدرب من دول حوض النيل
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الكلمات المفتاحية

دول حوض النيل تدريب الكهرباء

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