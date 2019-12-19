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مليونير يبحث عن 10 أصدقاء للإقامة معه في "جنته" بنيوزيلندا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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بوابة الفجر
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يسعى مليونير ألماني لإيجاد أصدقاء للعيش في عقاره "أواكينو" الذي وصفة بالـ "جنة" حيث تبلغ تكلفته 8.5 مليون دولار، ويحتوي على مصنع للخمور واسطبلات، وإطلالة على البحر.

يبحث المليونير الألماني كارل ريبين عن 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا، ويرغبون في الانضمام إلى وضع معيشي مشترك في مقره في أواكينو بالساحل الغربي في جنوب وايكاتو.  

وكشف الإعلان الذي نُشر مرتين في قسم الإقامة في NZ Herald's Holiday الأسبوع الماضي، عن الفوائد التي سيستمتع بها المرشحون الناجحون.

وفقًا للإعلان: "يمكن أن يعيش شخصين في المنازل ويتقاسموا المشروبات وتناول الطعام، إذا كنت ترغب في عيش حياة مع مجموعة من الأشخاص المثيرين للاهتمام، فقد تكون هذه حياة جديدة بالنسبة لك". 

وقال ريبين، "يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو التجديف أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة، كما أنكم مدعوون لإحضار الخيول إلى العقار.

يذكر أن ريبين حقق ثروته الطائلة من خلال بيع القهوة المثلجة المعلبة، كما أن لديه مصالح تجارية وملكية كبيرة في نيوزيلندا، أما عقاره الذي يدعو الناس للعيش معه فيه، فقد استغرق بناؤه نحو 10 سنوات من العمل الشاق.




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نيوزيلندا مليونير ألماني كارل ريبين صيد الأسماك إطلالة على البحر

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