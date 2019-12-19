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الجزائر: رئيس المجلس الدستوي يتلو الإعلان الرسمي لفوز "تبون"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
وكالات
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أدى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى المنتخب، اليوم الخميس، اليمين الدستورية وسط كبار شخصيات ومؤسسات الدولة بقصر الأمم، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر.

 

ومن المقرر أن يتسلم تبون، السلطة وكامل صلاحياته،  بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة  المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

 

وقرأ كمال فنيش رئيس المجلس الدستورى الجزائرى، الإعلان الدستورى المتضمن النتائج النهائية للانتخابات الجزائرية، فى أولى مراسم تأدية عبد المجيد تبون.

 

وقد أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، يوم الجمعة الماضي، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.13%.

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عبد المجيد تبون اليمين الدستورية الرئيس الجزائري الجديد الجزائر الاعلان الدستوري

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