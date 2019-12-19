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إضراب فرنسا: احتجاجات جديدة في باريس مع استئناف المفاوضات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:33 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تحسنت حركة المرور قليلًا في القطارات الفرنسية، اليوم الخميس، مع دخول الإضرابات على مستوى البلاد حول إصلاح الحكومة لنظام التقاعد يومها الخامس عشر، وظهرت علامات صغيرة على التقدم في المفاوضات مع النقابات، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

ومع ذلك، فإن الأزمة التي ضربت واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم في ذروة موسم العطلات لم تنته بعد. حيث يواصل المتظاهرون المناهضون للحكومة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون بمسيرة جديدة عبر باريس في فترة ما بعد الظهر. ومن المتوقع أن يستمر بعض العمال في إضرابهم خلال عطلة عيد الميلاد وما بعدها.

قالت هيئة السكك الحديدية الوطنية SNCF، إن حوالي 60 ٪ من القطارات كانت متوقفة اليوم الخميس، بانخفاض عن 90 ٪ في وقت مبكر من الإضراب. في حين عانت مدن المقاطعات من مشاكل أقل، لا يزال السياح وموظفو باريس على حد سواء يكافحون للتجول في العاصمة الفرنسية، حيث يقضون ساعات في القتال عبر التقاطعات المسدودة أو في انتظار قطارات المترو بعيد المنال.

يريد ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، قائلا إن نظام التقاعد الحالي يكلف الكثير ؛ وتقول النقابات إن إصلاح نظام التقاعد هو جزء من خطط ماكرون لتفكيك حقوق العمال المكتسبة بصعوبة، ويريدون الحفاظ على نظام يسمح لبعض العمال بالتقاعد في وقت مبكر من الخمسينات.

أبدى ماكرون استعداده يوم الأربعاء للتسوية، وبدأ رئيس وزرائه مفاوضات مع النقابات حول التعديلات المحتملة لمشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد. سيلتقي رئيس الوزراء إدوارد فيليب مرة أخرى مع قادة النقابات وممثلي أصحاب العمل اليوم الخميس.

وتأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع لاعبين أكثر اعتدالا مثل أكبر اتحاد في فرنسا، الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، والذي يأمل ماكرون أنه قد يقسم ويضعف حركة الاحتجاج.

قال الأمين العام لـ الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل،لوران بيرغر، اليوم الخميس إن الحكومة أبدت "استعدادًا لمناقشة" هذه القضية.

وأقر أنه بالنظر إلى طول العمر المتوقع وارتفاع تكلفة نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، "نعم، سيتعين علينا العمل لفترة أطول قليلًا" - لكنه اوضح انه إذا لم تتخلى الحكومة عن فكرة سن ثابت جديد يبلغ 64 عامًا بحلول شهر يناير، سوف تستمر النقابه في الاحتجاج.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الفرنسيين يدعمون الإضرابات والاحتجاجات، حيث يخشون من أن المقترحات ستجعلهم يعملون لفترة أطول في مقابل معاشات تقاعدية أقل.

وقد عيّنت فرنسا،الأربعاء، لوران بيتراسوفسكي، السياسي الجديد المكلف بدراسة إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، في أعقاب استقالة القيصر السابق جان بول ديليفوي، وفقًا لما نقلته "رويترز".

كما قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية مصممة على تنفيذ إصلاح مخطط لنظام التقاعد على الرغم من الإضراب على مستوى البلاد واحتجاجات النقابات، التي تريد إلغاء الخطة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، أمام البرلمان "المعارضة الديمقراطية والنقابية لمشروعنا مشروعة تمامًا، ولقد ذكرنا بوضوح ما هو مشروعنا، وتصمم حكومتي تمامًا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وتحقيق التوازن بين ميزانية نظام المعاشات التقاعدية".

وقد شهدت البلاد ازدحام حركة مرور قياسي يبلغ 630 كيلومتر (391 ميل) لحركة المرور في الصباح في منطقة باريس؛ حيث كان هناك خطان مترو فقط قيد التشغيل باستخدام قطارات آلية بدون سائقين، وتم إغلاق خطوط المترو الأربعة عشر الأخرى أو تشغيلها جزئيًا فقط.

وكانت معظم القطارات الإقليمية والوطنية في طريق مسدود، كما عانت خطوط القطار الدولية أيضا من الاضطرابات.

وبدأ سائقو الشاحنات حركة احتجاج منفصلة، صباح الاثنين، وقاموا بإغلاق الطرق في جميع أنحاء فرنسا للمطالبة برواتب وظروف عمل أفضل.

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لوران بيتراسوفسكي اضراب فرنسا اصلاح نظام التقاعد احتجاجات فرنسا

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