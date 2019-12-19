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تصنيف فيفا لشهر ديسمبر.. مصر السابع إفريقياً والرابع عربياً

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حافظ المنتخب المصري على المركز 51 في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

ووفقا للتصنيف الشهري الأخير هذا العام، يتواجد الفراعنة في المركز السابع إفريقيا برصيد 1420 خلف كل من السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر -  المغرب – غانا.

 

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع عربيا بعد منتخبات تونس "السابع والعشرين عالميا"، والجزائر "الـ 35 عالميا"، والمغرب "الثالث والأربعين عالميا"، ويليهم الفراعنة، الذي تفوق على منتخبي قطر "الخامس عربيا و55 عالميا" والسعودية "السادس" في ترتيب المنتخبات العربية ورقم 67 على مستوى العالم.

 

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في المركز الأول برصيد 1765 نقطة، ولم يطرأ أي تغيير، على المراكز الـ39 الأولى بالتصنيف، وحل المنتخب الفرنسي ثانيا، ثم منتخب البرازيل وإنجلترا وأوروجواي، وكرواتيا، والبرتغال ثم المنتخب الإسباني، والأرجنتين ثم كولومبيا، في التصنيف من الثالث حتى العاشر على الترتيب.

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