مقتل شخص جراء انفجار سيارة مفخخة في كابول

قال متحدث باسم الشرطة، إنه انفجرت قنبلة لاصقة مثبتة في سيارة خاصة في كابول، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل مدني واصابة اثنين اخرين، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".



ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم، ولم يتضح سبب استهداف الأشخاص في السيارة.



وكثيرا ما تشهد العاصمة الأفغانية هجمات - سواء التفجيرات واسعة النطاق التي تعلن طالبان أو متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليتها عنها، وأيضًا انفجارات أصغر من القنابل اللزجة أو المغناطيسية.



ووفقًا للمتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز، كان الضحايا في طريقهم إلى سوق في غرب كابول عندما انفجرت القنبلة.



تسيطر طالبان اليوم على ما يقرب من نصف البلاد، وتشن مع تنظيم الدولة الإسلامية هجمات شبه يومية.



و في وقت سابق، اعلن مسؤولين أفغان قوهم إنه انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق وأصابت سيارة مدنية كانت متجهة إلى حفل زفاف، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، معظمهم من النساء والفتيات الصغيرات.



وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه أصيبا مدنيين اثنين آخرين في الانفجار الذي وقع في مقاطعة قندوز الشمالية الشرقية. وان ست نساء وست فتيات واثنين من الأطفال لقوا حتفهم في الانفجار، وكذلك السائق.



وأكد انام الدين رحماني المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة قندوز التقرير.



وتلقي وزارة الداخلية باللوم على طالبان في التفجير الذي وقع مساء الأربعاء. لم تعلق الجماعة المتمردة.



تسيطر طالبان اليوم على نصف أفغانستان، حيث تشن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والمسؤولين الحكوميين ولكنها تقتل أيضًا عشرات المدنيين. وقد انهارت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في سبتمبر.



كما لقي ثمانية أطفال مصرعهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق بالقرب من مدرستهم في مقاطعة تخار شمال شرق البلاد.



وقال سيد مهراج السادات، قائد شرطة المقاطعة، إن ضحايا هجوم السبت تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة.



ويقول إن الهدف المقصود من القنبلة كان على الأرجح قوات الأمن الأفغانية، التي غالبًا ما تستخدم الطريق. ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.



يلقي السادات باللوم على مقاتلي طالبان الذين ينشطون في محافظة تخار، ولا سيما في منطقة درقاد، حيث وقع الهجوم.



في أكتوبر، شنت حركة طالبان هجمات واسعة النطاق في العديد من المناطق، بما في ذلك عاصمة المقاطعة طالقان، والتي صدتها قوات الأمن الأفغانية.



انتهت محادثات السلام التي دامت عامًا بين الولايات المتحدة وطالبان في سبتمبر، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة "ميتة".

