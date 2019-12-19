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وزيرة الاستثمار: الحكومة تضع أولوية لمشروع إحلال المينى باص بالغاز الطبيعى

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:07 ص
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سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
الفجر الاقتصادي
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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من شركة تويوتا تسوشو اليابانية، وبحث الاجتماع، متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية خلال الفترة الماضية، حول تصنيع مينى باص تعمل بالغاز الطبيعى بدل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لمشروع احلال الميكروباص الذى يعمل بالسولار ليحل محله مينى باص بالغاز الطبيعى من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يتم تصنيعهم داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعظيم التصنيع المحلى، مشيرة إلى العديد من الفرص الاستثمارية التى تتيح لشركة تويوتا تسوشو التوسع في أنشطتها فى مصر خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الاساسية.

وأشاد وفد شركة تويوتا تسوشو، بالحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار، وتعديلاته الاخيرة مما يشجع المستثمرين والشركات العالمية علي ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية او التوسع في المشروعات القائمة في ظل اعتزام الشركة تصنيع نحو 240 الف مينى باص يعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، اضافة إلى تطلع الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وذكر الوفد، أن شركة تويوتا تسوشو الذراع التجاري لمجموعة تويوتا، إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم، وتبلغ استثمارات الشركة بمصر نحو مليار دولار في قطاعات أبرزها الطاقة والبترول، ووسائل النقل العام، ولها عدة مشروعات في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الحفر والتنقيب عن البترول.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاستثمار شركة تويوتا العالمية تحويل المركبات للغاز

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