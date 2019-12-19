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سقوط ربة منزل هاربة من 14 حكم حبس ببنها
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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محمد نبيل
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ألقت مباحث قسم ثانى بنها القبض على ربة منزل هاربه من 14 حكم حبس خلال حملة أمنية فى بنها وتم التحفظ على المتهمه وتولت النيابة التحقيق.
كان اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية، تلقى اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد تمكن مباحث تنفيذ الاحكام من القبض على ربة منزل تدعى " م ى ع " 43 سنه هاربة من احكام غيابيه بلغت 14 حكم وتم التحفظ على المتهمه وجارى اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام.
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