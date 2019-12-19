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ميريام فارس توقف حفلها الغنائي بالسعودية بسبب "أزمة قلبية"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
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ميريام فارس
ميريام فارس
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أقامت ميريام فارس، الفنانة اللبنانية، حفلاً غنائياً، بفعاليات موسم الرياض، وهو الأول لها بالسعودية، وسط حفاوة كبيرة من الحضور.

ميريام فارس تبكي على الهواء

تأثرت مريام فارس، ودخلت في نوبة بكاء، فور صعودها على خشبة المسرح لإحياء حفلها، بعد الترحيب الكبير التي لاقته النجمة اللبنانية، فور صعودها.

لفتة إنسانية من ميريام فارس

وفاجأت المطربة اللبنانية، مريام فارس، الجماهير الحاضرة، بطلبها إيقاف حفلها الغنائي الأول لها بالسعودية، بعد إصابة أحد الجماهير بنوبة قلبية.

ميريام فارس تنقذ أحد الجمهور

وطالبت المطربة ميريام فارس، بسرعة إسعاف المصاب، وهو أحد حضور حفلها، وإنقاذه، في لفتة إنسانية، من النجمة الفنانة، ما زاد من ترحيب وفخر الحضور بها، وأشادوا بموقفها الإنساني.

ميريام فارس تحقق حلمها

وقالت ميريام فارس: "حلم.. عن جد حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري أحلم إني أقف علي خشبة مسرح.. وأحيي حفلًا جماهيريًا بالسعودية.. وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ياللي عم نشكره على هذا الازدهار والتطور اللي عم تشهده المنطقة يوم بعد يوم".

ميريام فارس تشكر السعودية

وتابعت النجمة اللبنانية مريام فارس: "بكل صراحة أخباركم راح توصل مو بس للوطن العربي بل للعالم كله، اللي عم يتكلم عن السعودية وعن الازدهار الكبير.. وبوجه شكر كبير وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ واللي راح اسميه عراب الفن بالوطن العربي".
 

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