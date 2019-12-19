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إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بالتعاون مع الجهات المختصة حملة مكبرة على محلات بيع اللحوم بمدينتى مرسى علم والشلاتين، وذلك طبقًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية استعدادا لاستقبال الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وأسفرت جهود الحملة التي قادتها الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، بالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارة الصحية بمرسى علم والشلاتين، المرور على عدد 31 منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية ومنشآت سياحية وتم اعدام 158 كيلو أغذية متنوعة.

كما تم أيضا إعدام فوري 150 لتر مياه فوارة لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 15محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم سحب36 عينة من الأغذية والمشروبات المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام 158 كيلو أغذية قبل احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر (صور)
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الكلمات المفتاحية

رأس السنة البحر الأحمر إعدام أغذية أخبار مصر

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