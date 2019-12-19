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الرئيس الباكستاني السابق عن عقوبة الإعدام: "ثأر شخصي"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال الحاكم العسكري الباكستاني السابق برويز مشرف متحدثًا من فراشه بالمستشفى في دبي أن قرار محكمة خاصة بالحكم عليه بالإعدام في قضية خيانة عظمى كان نتيجة "ثأر شخصي".

وقال مشرف، الذي حوكم وحُكم عليه غيابيًا في شريط فيديو نُشر مساء الأربعاء إن الادعاءات الموجهة ضده كانت ذات دوافع سياسية وأنها "قضية لم يسبق لها مثيل لم يسمح فيها للمدعى عليه ولا لمحاميه بالدفاع عن القضية".

وحكمت محكمة لمكافحة الإرهاب على مشرف بالإعدام يوم الثلاثاء بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى وتخريب الدستور في عام 2007.

وبعث الحكم بالمرارة عبر الجيش، الذي حكم باكستان لجزء كبير من تاريخها وما زال مؤثرًا للغاية.

أصدر الجيش بيانًا شديد اللهجة واتهم المحكمة بتجاهل الإجراءات القانونية، والدفاع عن الوطنية لمشرف، وقال إن الحكم تسبب في "الألم والكرب" في صفوف الجيش.

واستولى مشرف البالغ 76 عامًا على السلطة في انقلاب في عام 1999 وحكم في وقت لاحق رئيسًا للبلاد.

وفي نوفمبر 2007، قام مشرف بتعليق الدستور وفرض قانون الطوارئ - وهي الخطوة التي أثارت الاحتجاجات. واستقال في عام 2008 لتجنب تهديد الاقالة.

وعندما تم انتخاب نواز شريف - المنافس القديم الذي أطاح به في انقلاب عام 1999 - كرئيس للوزراء في عام 2013، بدأ محاكمة خيانة ضد مشرف وفي عام 2014، اتُهم الجنرال السابق بتهمة الخيانة العظمى.

وقال مشرف في بيان بالفيديو "هذه القضية لم يتم تناولها إلا بسبب الثأر الشخصي من قبل بعض الناس ضدي".

وسافر مشرف إلى دبي، حيث يتلقى العلاج الطبي، بعد رفع حظر السفر في عام 2016 ورفض المثول أمام المحكمة، على الرغم من الأوامر المتعددة. بينما قال حزبه السياسي في وقت سابق إنه سيطعن في الحكم.

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الكلمات المفتاحية

ثأر شخصي برويز مشرف الحاكم البكستاني

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