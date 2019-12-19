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"البترول": كشف جديد ينتج 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
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حقل ظهر
حقل ظهر
محمد صلاح الحج
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، انه تم تحقيق كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية ASH-2 في منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة ووضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 مليون قدم مكعب غاز يومياً.


وأوضحت الوزارة فى بيان لها، انه لا شك أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذى تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.

جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من رئيس شركة برج العرب للبترول التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول و شركة كويت انرجي مصر.

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وزارة البترول كشف بترولي جديد انتاج الغاز انتاج البترول

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