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قرار مجلس النواب بعزل ترامب وإحالته للمحاكمة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:52 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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أحال مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بموجب مادتين يتمثلان بإساءة استخدام النفوذ وإعاقة عمل الكونجرس.

 

قرار عزل ترامب

عزل مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، بموافقة 230 عضوا مقابل رفض 197 عضوا، في حين مرر "إعاقة عمل الكونغرس" بموافقة 229 عضوا مقابل رفض 198، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي يُعزل فيها مجلس النواب رئيسا بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبحسب شبكة سي إن إن،  الخطوة المقبلة تتمثل بعرض تصويت مجلس النواب على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

 

نانسي بيلوسي

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والتي تعتبر المهندسة وراء مساعي عزل ترامب إن الليلة تعتبر "يوما عظيما للدستور ولكنه يوم حزين لأمريكا".

 

وأضافت بيلوسي: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا أو إلهاما بالشجاعة الأخلاقية للنواب الديمقراطيين، لم نسأل أحدا منهم بماذا سيصوت، أنا اعتبر هذا التصويت وهذا اليوم أمرا قمنا به على شرف المؤسسين لتأسيس الجمهورية وتضحيات رجالنا ونساءنا في القوات المسلحة للدفاع عن الديمقراطية والجمهورية..".

 

الدستور الأمريكي

ووفقا للدستور الأمريكي وبالتحديد الفقرة الثالثة من المادة الثانية، فإن القضية ترسل برمتها إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين.

 

 وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

 

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