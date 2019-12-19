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تعليق خدمات الانترنت والاتصالات في أجزاء من العاصمة الهندية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أبلغت خدمة عملاء شركة بهارتي إيرتل للهواتف المحمولة العملاء اليوم الخميس، أنها أوقفت المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت في أجزاء من العاصمة الهندية بعد أيام من الاحتجاجات في جميع أنحاء المدينة ضد قانون الجنسية الجديد.

وصرحت خدمة عملاء بهارتي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن نلتزم بالتعليمات الواردة من الحكومة على تعليق الصوت والرسائل النصية القصيرة والبيانات في مناطق معينة في دلهي".

وأضاف البيان، "بمجرد رفع أوامر التعليق، ستكون خدماتنا جاهزة للعمل بشكل كامل".

كما احتجزت الشرطة في نيودلهي عشرات الاشخاص الذين يحتجون على قانون الجنسية الجديد الذي يعتبر معاديا للمسلمين عندما بدأوا يتجمعون أمام القلعة الحمراء التاريخية بالعاصمة الهندية في تحد لحظر التجمعات العامة.

ونقلا عن مخاوف من القانون والنظام في أعقاب الاحتجاجات العنيفة ضد القانون خلال الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إن السلطات فرضت حظرًا اليوم الخميس في أجزاء من العاصمة ودولتين كبيرتين.

كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي الولاية الشمالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، عن حظر الاحتجاجات.

وفي ولاية كارناتاكا الجنوبية، التي تعد عاصمتها بنجالورو موطنا للعديد من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر.

ولقد تخلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن القانون الذي يمهد الطريق لأشخاص من ديانات الأقليات في البلدان الإسلامية المجاورة - أفغانستان وبنغلاديش وباكستان - الذين استقروا في الهند قبل عام 2015 للحصول على الجنسية الهندية.

وقال محمد ماز وهو متظاهر ملتح في منتصف العمر لرويترز بينما احتجزته الشرطة أمام القلعة الحمراء "نحن هنا للتظاهر سلميًا ضد هذا القانون".

يقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المجتمع، الذي يمثل 14٪ من سكان الهند، وأن القانون هو أحدث خطوة في سلسلة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتهميشهم.

وقالت شرطة دلهي إن الإذن بعقد التجمع رفض بسبب وضع القانون والنظام. تم إغلاق محطات القطارات، والمناطق الجامعية لمنع الناس من السفر إلى الموقع.

واقتحمت الشرطة جامعة جاميا ميليا في نيودلهي، يوم الأحد، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق احتجاج مئات الطلاب، مما أسفر عن إصابة العشرات.

في مظاهرات عنيفة في جزء آخر من العاصمة هذا الأسبوع، خاض المتظاهرون، كثير منهم ملثمين، معارك ضارية مع الشرطة.

واندلع الغضب ضد حكومة مودي في العراء بعد سلسلة من التحركات التي اعتُبرت تقدمًا في أجندة الهندوسية الأولى في بلد طالما احتفل بتنوعه ودستوره العلماني.

في أغسطس، سلبت الحكومة استقلال كشمير ذي الأغلبية المسلمة، وفي وقت لاحق، مهدت المحكمة العليا الطريق لبناء معبد هندوسي في موقع متنازع عليه من قبل المسلمين، وكان نقطة اشتعال لسنوات.

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