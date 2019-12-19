شاهد.. بروفات مسرحية "علاء الدين" في الرياض

سافر أمس أبطال مسرحية "علاء الدين" إلى المملكة العربية السعودية، لبدء عمل البروفات هناك، تمهيدًا لعرض المسرحية يوم الأربعاء القادم الموافق 25 ديسمبر، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض .



حيث كشف الفنان محمد ثروت، عن سفر أبطال فرقه علاء الدين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث قام بنشر صورة لأبطال المسرحية، وعلق على الصورة قائلاً :"بسم الله الرحمن الرحيم، أول اجتماع للفرقة في الرياض، موسم الرياض، علاء الدين".





شخصيات مسرحية "علاء الدين"



ويُجسد الفنان أحمد عز يجسد شخصية "علاء الدين"، أما الفنانة تارا عماد فتُجسد شخصية "ياسمينا"، ويُجسد الفنان هشام إسماعيل دور "جعفر الشرير"، ويُجسد محمد ثروت دور "المارد"، أما الفنان سامي مغاوري فيجسد دور "السلطان".



أبطال مسرحية "علاء الدين"



المسرحية تضم مجموعة مميزة من النجوم وهم أحمد عز، سامي مغاوري،تارا عماد، إسلام إبراهيم، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، والمسرحية من تأليف حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو، ضياء محمد، ومن إخراج مجدي الهواري.





