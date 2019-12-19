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الشرطة الهندية تعتقل المتظاهرين ضد قانون المواطنة الجديد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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احتجزت الشرطة في نيودلهي عشرات الأشخاص الذين يحتجون على قانون المواطنة الجديد الذي يُنظر إليه على أنه معادٍ للمسلمين عندما بدأوا يتجمعون أمام القلعة الحمراء التاريخية في العاصمة الهندية، في تحد لحظر التجمعات العامة، وفقا لما اوردته رويترز.

استشهادا بمخاوف من القانون والنظام في أعقاب الاحتجاجات العنيفة ضد القانون خلال الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إن السلطات فرضت حظرا اليوم الخميس في أجزاء من العاصمة ودولتين كبيرتين.

كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي الولاية الشمالية الأكثر سكانًا في الهند، أنها حظرت الاحتجاجات. وفي ولاية كارناتاكا الجنوبية، التي تعد عاصمتها بنجالورو موطنا للعديد من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر.

في دلهي، طالب طلاب وسياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان بمظاهرة سلمية في الحصن الأحمر ضد التشريع الذي قدمته الحكومة القومية الهندوسية في البلاد قبل أسبوع.

لقد تخلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن القانون الذي يمهد الطريق لأشخاص من ديانات الأقليات في البلدان الإسلامية المجاورة - أفغانستان وبنغلاديش وباكستان - الذين استقروا في الهند قبل عام 2015 للحصول على الجنسية الهندية.

وقال محمد ماز، وهو متظاهر ملتح في منتصف العمر، لرويترز أثناء احتجازه أمام القلعة الحمراء "نحن هنا للتظاهر سلميا ضد هذا القانون."

يقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المجتمع، الذي يمثل 14٪ من سكان الهند، وأن القانون هو أحدث خطوة في سلسلة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتهميشهم.

وقالت شرطة دلهي إنه تم رفض الإذن بعقد التجمع بسبب وضع القانون والنظام. كما تم إغلاق محطات القطارات بما في ذلك في ريد فورت والمناطق الجامعية لمنع الناس من السفر إلى الموقع.

في يوم الأحد، اقتحمت الشرطة جامعة جاميا ميليا في نيودلهي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق احتجاج مئات الطلاب، مما أسفر عن إصابة العشرات في معارك ضارية مع الشرطة.

اندلع الغضب ضد حكومة مودي بعد سلسلة من التحركات التي اعتُبرت تقدمًا في أجندة الهندوسية الأولى في بلد طالما احتفل بتنوعه ودستوره العلماني.

في أغسطس، سلبت الحكومة استقلال كشمير ذي الأغلبية المسلمة، وفي وقت لاحق، مهدت المحكمة العليا الطريق لبناء معبد هندوسي في موقع يتنازع عليه المسلمون، وكانت نقطة خلاف لسنوات.
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