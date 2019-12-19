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فايلر يحدد بديل رمضان صبحي في الأهلي أمام الإسماعيلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر السويسري فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على الدفع بالنيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الأهلى، للمشاركة فى مركز الجناح الأيسر أمام الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدورى المصرى.

 

وجاء قرار فايلر، عقب اقتراح من أحد أعضاء الجهاز الفنى، بشأن مشاركة أجايى فى مركز الجناح الأيسر، والدفع بالمغربى وليد أزارو فى مركز رأس الحربة الصريح.

 

وتسببت إصابة رمضان صبحى فى حالة من الارتباك داخل الجهاز الفنى، بعد تأكد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية وغيابه عن المباريات لمدة 6 أسابيع.


ويلتقي الأهلي والإسماعيلي وجها لوجه في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب حرس الحدود بالمكس، في اللقاء الذي يقام بينهما لحساب الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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رمضان صبحي الأهلي والإسماعيلي الأهلي أخبار الأهلي اليوم

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