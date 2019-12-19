كارمن سليمان تحصد نصف مليون مشاهدة "ببصاتك" (فيديو)

حققت أغنية "بصاتك"ل المطربة كارمن سليمان، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، نجاح كبير التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، منذ أسبوع.







كارمن سليمان تحصد النصف مليون مشاهدة بصاتك





وحصدت أغنية "بصاتك" ل كارمن سليمان، علي نسبة مشاهدة تصل إلى نصف مليون، وذلك بعد طرحها يإسبوع فقط، وهي طريقة تصويرها كفيديو كليب مختلفة، عن ماقدمته من قبل، وأختارات ان ترتدي ملابس كليوباترا، كما أن ظهر معها في الفيديو كليب زوجها الملحن مصطفى جاد، ويعد ذلك ثاني ظهور له معها في فيديو كليب بعد "حاسة بسعادة" الذي تم طرحة بعد ولادتها نجلها زين.







أغنية "بصاتك" من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.