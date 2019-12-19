Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، بشأن طقس اليوم الخميس، 2019/12/19، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا بارد ليلاً.

وتابعت الهيئة في بيانها: "كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب الصعيد".

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فقد جاءت كالأتي:
المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 12 19
السلوم 11 20
سيوة 9 19
بورسعيد 14 21
دمياط 16 21
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 10 22
السويس 10 22
العريش 11 20
رفح 10 20
رأس سدر 12 23
نخل 1 20
نويبع 15 22
طابا 8 21
كاترين 1 15
الطور 13 24
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 15 25
مرسى علم 16 25
الفيوم 10 22
بني سويف 10 22
المنيا 9 22
أسيوط 8 21
سوهاج 9 22
قنا 9 24
الأقصر 9 25
أسوان 11 26
أبو سمبل 14 25
الوادي الجديد 11 24
شلاتين 18 25
أبو رماد 17 24
حلايب 19 24
رأس حدربة 19 24
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الخميس درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس تفاصيل درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس الأن أخبار

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 11 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 10 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء موجة الأمطار.. وتحذير خطير بشأن طقس اليوم

الطقس فى أسبوع.. "الأرصاد" تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 3 أيام قادمة .. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

طقس متقلب ورياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء سوء الأحوال الجوية

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

في بيان هام.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

07:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status