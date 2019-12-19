الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للفيحاء ضد الاتحاد

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الفيحاء إلى مواجهة نظيره الاتحاد، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي:-





من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الثانية والربع عصراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي:-





تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للفيحاء في مواجهة الاتحاد:-





من المنتظر أن يبدأ مدرب الفيحاء بمسلم الفريج في حراسة المرمى، وأمامه بندر ناصر، وجيجي، وسامي الخيبري، ومخير الرشيدي، وسيدفع بصامويل أوسو، ونيتو، ورافاييل أسيس، وأرسينيو نونيز في قلب الميدان، فيما سيقود خط الهجوم روني فرنانديز، وعبدالكريم القحطاني.





حراسة المرمى: مسلم الفريج

خط الدفاع: بندر ناصر - جيجي - سامي الخيبري - مخير الرشيدي

خط الوسط: صامويل أوسو - نيتو - رافاييل أسيس - أرسينيو نونيز

خط الهجوم: روني فرنانديز - عبدالكريم القحطاني



