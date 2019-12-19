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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والاسماعيلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:57 ص
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الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
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يلتقي النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق الإسماعيلي اليوم الخميس 19 من شهر ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي :-

وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق الاسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بصعوبة على حساب فريق حرس الحدود بالجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف أحرزه عمرو السولية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بينما حقق أيضاً فريق الإسماعيلي فوزا هاما على فريق مصر بنتيجة هدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاسماعيلي :-

وحصلت بعض القنوات في بداية الموسم على البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث ستنقل قناة أون سبورت، وقناة تايم سبورت، وقناة النايل سبورت مباراة النادي الاهلي ضد الدراويش في قمة الجولة التاسعة من الدوري العام لهذا الموسم.

التشكيل المتوقع للنادي الاهلي ضد الاسماعيلي :-

واستقر المدرب السويسري رينيه فايلر على التشكيلة التي سيدخل بها مباراته أمام فريق الإسماعيلي، وذلك في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - سعد سمير.
خط الوسط : اليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - وليد سليمان.
خط الهجوم : جونيور أجايي - وليد ازارو.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي والاسماعيلي :-

1- الأهلي 18 نقطة.
2- الاتحاد 17 نقطة.
3- المقاولون العرب 16 نقطة.
4- الزمالك 13 نقطة.
5- سموحة 13 نقطة.
6- الاسماعيلي 13 نقطة.
7- بيراميدز 12 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 11 نقطة.
9- حرس الحدود 10 نقاط.
10- إنبي 10 نقاط.
11- طنطا 8 نقاط.
12- المصري 7 نقاط.
13- طلائع الجيش 7 نقاط.
14- مصر المقاصة 7 نقاط.
15- الجونة 7 نقاط.
16- مصر 7 نقاط.
17- وادي دجلة 6 نقاط.
18- اسوان 5 نقاط.
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