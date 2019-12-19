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الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
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محمد الغيطي
محمد الغيطي
الفجر
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، أن المخرج الراحل ياسر زايد، الذي رحل عن عمر يناهز الـ48 عاما، أصيب بأزمة قلبية بسبب مسلسله "الضاهر"، الذي يتم عرضه حاليا.

وقال "الغيطي"، في برنامجه "كلام الغيطي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، الأربعاء: "أنا بالنسبة ليا كان فاجعة كبيرة.. وهو نجل أعظم سيناريست في العصر الحالي، وهذا باعتراف نجيب محفوظ، بعد أن كتب محسن زايد سيناريو رواية حديث الصباح والمساء".

وتابع الإعلامي: "ياسر مخرج أعماله كانت قليلة ولكن أعماله مهمة، ومنها مسلسل المنصورية، وهبة رجل الغراب، ومسلسل الضاهر اللي بيتعرض دلوقتي".

وأضاف: "اللي أنا عرفته إن ياسر جاله صدمة من مسلسل الضاهر ومكانش متوقع إنه يخرج بالشكل ده، وهناك من أكد أنه تم منعه من دخول غرفة مونتاج هذا المسلسل، وتم عرض المسلسل بدون مونتاج وهذا الأمر سبب له أزمة قلبية ودخل على إثرها المستشفى".

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