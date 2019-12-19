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عائشة بن أحمد تخطف الانظار بالشعر الكيرلي مع حسن الرداد
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:38 ص
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شيماء يونس
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شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها اليوم بصورة على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث كانت برفقة الفنان حسن الرداد في تجهيزات لفيلم " توأم روحي".
كتبت الفنانة علي صورتها تعليقًا: "Bonnie & clyde"، وهما في الحقيقة زوجان أمريكيان اشتهرا خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي بجرائمهما التي روعت جنوب الغرب الأمريكي.
وظهرت الفنانة بميكب خفيف حيث أحمر شفاه باللون البينك، وبقميص باللون الأبيض، وارتدت معه بلوفر باللون الأسود، وعليهما جاكيت من الفرو باللون الأصفر، حيث تركت شعرها الكيرلى منسدلًا على كتفيها بطريقة أبرزت جمالها.
ويذكر أن عائشة شاركت سابقًا جمهورها بصور لها برفقة حسن الرداد أثناء توجههم إلي باريس لتصوير الفيلم، حيث يجسد فيه الرداد دورا رومانسيًا، موضحًا أنه سيتعرض خلال الفيلم لحدث مهم، سيؤدي إلي تغيير كبير وجذري في حياته، ومن المقرر أن تشارك في بطولة الفيلم الفنانة أمينة خليل.
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