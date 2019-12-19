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موعد مباراة الفيحاء ضد الإتحاد اليوم الخميس 19-12-2019 والقنوات الناقلة لها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
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الاتحاد
الاتحاد
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمدينة المجمعة الرياضية السعودية اليوم الخميس 19 ديسمبر، مواجهة الفيحاء وضيفه إتحاد جدة، ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز، طمعاً في تحسين مركزيهما المتأخر نسبياً في ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الفيحاء وإتحاد جدة قبل مواجهات الجولة 12

يحتل الفيحاء المركزالثاني عشر برصيد 13 نقطة من 11 مباراة، بينما يتواجد إتحاد جدة في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.

التشكيل المتوقع للفريقين

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جورج سيماو مدرب الفيحاء بالأسماء التالية
مسلم الفريج
مخر الرشيدي – سامي الخيبري – جيجي – بندر المطيري
مهند فلاتة – نيتو – عبدالرحمن البركة
صامويل أوسو – روني فيرنانديز – أرسينيو نونيس

بينما من المتوقع أن يدخل المدرب هينك تين كات مدرب إتحاد جدة المباراة بالأسماء التالية

فواز القرني
منصور الحربي – عبدالله عمار – مانويل دا كوستا – سعود عبدالحميد
عبدالله المالكي – كريم الأحمدي
كارلوس فيلانويفا – رومارينيو – عبدالعزيز البيشي
هارونا كامارا.

موعد مباراة الفيحاء ضد الإتحاد والقنوات الناقلة لها

تبدأ المباراة اليوم الخميس 19 ديسمبر في تمام الساعة الثانية والربع عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات KSA Sports HD 1 بصوت سمير المعيرفي.

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