Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق يحي يكشف سر بكاءه عقب الفوز على الزمالك واتهامه بالتفويت (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
Advertisements
طارق يحي
طارق يحي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش عن كواليس وأسباب بكاؤه عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري وتحدث عن انهامه بتفويت المباريات أمام الفريق الأبيض.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"اعتذرت عقب الفوز على الزمالك في الدوري لأني شعرت بحزن جمهور الزمالك الذي يدفع التذاكر ويذهب للمباريات من أجل دعم الفريق".

وأضاف :"احترامي لمشاعر جمهور الزمالك وتقديرهم لا يقلل من جمهور الزمالك أعظم جمهور في العالم لأنه يتحمل فريقه في كل المواقف".

وتابع :"لاعبو الزمالك كانوا جيدين في مباراة طلائع الجيش تحديداً في نهاية الشوط الثاني من المباراة ولا يوجد ما يشاع بشأن تهاون لاعبو الزمالك مع المباراة بسبب تأخر مستحقاتهم".

وأردف قائلا :"اسمع اتهامي بتفويت المباريات ولا اهتم بذلك وفي أحد المرات فوجئت بأحد المعلقين على أحد مبارياتي أثناء مواجهة الزمالك واتهمني بتفويت المباراة وبعد المباراة اتصل بي ليعتذر عما بدر منه".

واستطرد قائلا :"سبب بكائي عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو حزني على نفسي بسبب اتهامي بالتهرب من المباريات أمام الزمالك".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"لاعبو الزمالك لم يكونوا في يومهم أمام طلائع الجيش بسبب معاناتهم من الإجهاد في مباراة براميدز وهذا ما توقعته وأخبرت به اللاعبين والجيل الحالي للزمالك قادر على تحقيق البطولات ولا يجب الحكم على آداؤهم من مباراة أو مبارتين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يحي طارق يحي اليوم طارق يحي تفويت طارق الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 4 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي مقموص في الأهلي.. والسبب كهربا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 7 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ حوالي 7 ساعات

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

خطأ مسعد عوض يفتح ملف التفويت للأهلي والزمالك (تقرير)

إيهاب جلال يرد على اتهامات رئيس الزمالك بالتفويت للأهلي

إيهاب جلال: تصريحات رئيس الزمالك تكشف خوفه من الأهلي

آخرهم "عبد المنصف".. أشهر اتهامات "التفويت" في الكرة المصرية

عبد الحميد: تتويج الزمالك بكأس مصر أول خطوة لطريق البطولات

قرار مفاجئ من طارق يحيى بعد الفوز على الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

09:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status