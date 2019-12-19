مصيلحي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية

صرح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بأنه سيتم تطبيق تقنية الفار لأول مرة في مباراة الفريق السكندري مع الإسماعيلي في البطولة العربية نهاية الشهر الجاري.





وقال مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"ساجتمع مع طلعت يوسف يوم السبت المقبل عقب مبارتنا مع اف سي مصر لتحديد اللاعبين الذين نرغب في ضمهم في يناير المقبل".





وأضاف :"اتصلت بمحمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل التعاقد مع لاعبه عمار حمدي".





وتابع :"قمنا بإعارة 11 لاعب لأندية الدوري في الموسم الحالي".





وأردف قائلا :"تقنية الفار ستتواجد لأول مرة في مباراة الاتحاد والإسماعيلي في 28 ديسمبر في البطولة العربية بحضور 7 آلاف متفرج".



