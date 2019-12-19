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اسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2019.. استقرار بعد تراجعات في سعر الجرام

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
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اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب اليوم الخميس19-12-2019، استقرار في اسواق الذهب بمصر بعد انخفاضات شهدتها مع هبوط اسعار الدولار أمام الجنيه لأدني مستوي لها منذ ثلاث سنوات.

 

اسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2019 :

 

وسجلت اسعار الذهب المحلية نحو 660 جنيه لعيار 21 جرام، وسجل عيار 18 نحو 565 جنيه، وسجل سعر عيار 24 نحو 753 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5272 جنيه.

 

اسعار الذهب العالمية :

جلت أسعار الذهب أداء فاتر ، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1477 دولارا للأوقية؟، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 %  إلى 1481.70 دولار.

 

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الثلاثاء، إن تفاصيل مشتريات الصين من قطاعات متعددة في الولايات المتحدة ضمن اتفاق ”المرحلة واحد“ ستحدد كتابة، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد نشر الاتفاق المكتوب.

 

وتواصل بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة كبح الاتجاه الصعودي للذهب، وتعزز البيانات الدولار وأسواق الأسهم.

 

 

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