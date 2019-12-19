الطالع الفلكي الخَمِيس 19/12/2019..إتّفَاقْ الأمْزِجَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى السّادسة و57 دقيقة صباحاً ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثانية عشرة و 4 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثانية و 8 دقائق فجراً/بعد مُنتصف ليلة أمس الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 10 كهيك قبطى ، 19 كانُون أوّل رُومى، 22 رَبيعٍ الثّانى ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:(إنتا دَمّك سائع أكتر من اللازم)-يصحّ يافندم ، وإنتى برضه دمّك حامى أكتر من اللازم.(رُشدى أباظة من فيلم آه من حوّاء-1962)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعورعام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمرالجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.









*(المرّيخ فى العقرب يُسدّس زُحل فى الجدى -غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

المرّيخ فى العقرب يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين زُحل فى الجدى وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





المرّيخ/الطاقة والحركة والنّشاط مُفيد لإنجاز أعمالك خصوصاً إن كنت موظّفاً فى تسلسل هَرَمِى وظيفى/الجدى مُتسلّق الجبال بكل حَذَر وصبر، هذا التسديس مفيد لإمدادك بطاقات بُرج الجدى الثقيلة كالصبر والجَلَد والنّفَسْ الطويل والقدرة على تحمّل الإجهاد لفترات طويلة ولإنجاز هدف واحد فقط وبكفاءة ، كما أنّه يتسبب بمشيئة الله تَعَالى فى رِضَا ومُساندة ودعم من المديرين أو من هم فى مراكز السلطة والنفوذ للمُجتهدين من الموظفين.





هذا التسديس مفيد وبشكل مُحدّد للرياضيين برياضة رفع الأثقال ، رَمْى القرص ،المُلاكمة والرياضات القتالية، هذا التسديس (قد)يرفع من الرغبة-الشهيّة الجنسيّة للأزواج-الذكور/المرّيخ (العقرب يُمثل إنتقال سائل من جسد لجسد) لكن ليس بالضرورة الزوجات الإناث على ذلك فهذا التسديس يذكّرك بأنه إن كنت جائعاً فليس بالضرورة أن يكون الطرف الآخَر جائعاً مثلك بنفس التوقيت وليس مُجبراً على تناول الطعام معك فى توقيت لا يرغبه ،هذا لايعنى أنه يكرهك لكن إحترام أمزجة الآخرين وراحتهم مطلب مشروع وحقّ أصيل كما تطلب أن يحترم الآخرين راحتك.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة مُنوّعة منها المُوسيقى الحالمة مثل الألمانى أندريّا رِيُو ، البلوز مثل تشاك بيرى ، والرّوك مثل جيرى لى لويس.





1-André Rieu - The Godfather Main Title Theme (Live in Italy

2-Victory - Andre Rieu & BOND

3-Chuck Berry - Johnny B. Goode live

4-Chuck Berry - Roll over Beethoven 1972 live

5-Tom Jones, Jerry Lee Lewis - Rockin´ Medley.. (1969





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وقتٌ مُتاح لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ ،زيارة المرضى من الأقرباء أوالأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج الثور: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج الجوزاء: يوم مناسب لزيارة طبيب أومعامل التحاليل الطبيّة لنفسك أو لغيرك وتناول الدواء ،الصّحة تاج على رؤوس الأصحّاء فلاتحرم نفسك منه.





برج السّرطان: لا تنخدع بالمظاهر البرّاقة فعادةً ما يكون الصفيح أكثر لمعاناً من الذهب ، إنتظر حتى تذوب حرارة المقابلة الأولى، فى العاطفة أو العمل.





برج الأسد: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج العذراء : تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج العقرب: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ،أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.





برج القوس: إبتعد عن الغضب وحاول حلّ خلافاتك باللين ومعسول الكلام ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وأفراد أسرتك وزوجتك.





برج الجدى: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الدّلو: تعرفك على شخصية جديدة عن طريق أحد الأقرباء أو الأصهار قد يُثبت فائدته لك فى القريب فلا تستخف بالآخرين مهما صغرمركزهم الإجتماعى.



