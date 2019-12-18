عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول ضد مونتيري

كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن شعوره بعد المباراة التي جمعت فريقه بنادي مونتيري المكسيكي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تقام مجرياتها في قطر.





وقال صلاح في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "شعرت بدعم الجماهير العربية أثناء المباراة، حيث حظى فريقنا بدعم كبير من قبل الجماهير".





وأضاف: "كنا قلقين من الإصابات، لأن الفريق المكسيكي كان يلعب بخشونة ولكن تمكنا من الفوز في النهاية، ومن إظهار قوة الفريق".





واختتم حديثه قائلا: "أعتقد أن غالبية العرب الحاضرين كانوا من مصر، وبالتأكيد كنت أشعر طوال المباراة بدعم الجماهير العربية كلها".





وتمكن صلاح من قيادة فريقه ليفربول بالفوز على مونتيري بنتيجة 2-1، ليضرب الريدز موعدا في المباراة النهائية مع فلامنجو البرازيلي.





نجح الفريق الأول لكرة القدم في التقدم مبكرا عن طريق الغيني نابي مكيتا، في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد أسيست عالمي من محمد صلاح، قبل أن يدرك روجيليو فونيس التعادل للفريق المكسيكي في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء.

وخطف ليفربول هدف الفوز عن طريق نجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الأخيرة من زمن المبارة، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ستاد خليفة الدولي يوم السبت المقبل بين ليفربول وفلامنجو البرازيلي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.