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ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة أمام ريال مدريد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:58 م
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ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة برشلونة وريال مدريد، بالتعادل السلبي بالكلاسيكو الإسباني، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع العاشر للدوري الإسباني.

وفشل مدريد في استغلال العديد من الفرص التي أُتيحت لهم خلال المباراة مع إلغاء هدف لصالحهما بداعي ابتسلل، لتنتهي المباراة سلبيا بين الفريقين.

وجاءت المباراة ضمن الجولة المؤجلة من الإسبوع العاشر، عقب نهاية مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والتي جاءت نتائجها كالآتي:-

ألافيس وليجانيس وانتهت إيجابيًا بهدف لكل منهما، وحقق ليفانتي فوزًا على غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل برشلونة وسوسيداد، بهدفين لكل منهما، فيما تعادل إيبار أمام أتليتك بلباو سلبيًا، وفوز أتليتكو مدريد على أوساسونا بهدفين دون رد.

وفاز خيتافي على بلد الوليد بهدفين دون رد، وتعادل سلتا فيجو أمام مايوركا بهدفين لكل منهما وهي نفس نتيجة إسبانيول وريال بيتيس، فيما فاز فياريال على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، وتعادل فالنسيا أمام ريال مدريد بهدف لكل فريق.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة والتساوي مع برشلونة بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.
ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد برشلونة وريال مدريد بالليجا بالتقرير الآتي:-

1- برشلونة 36 نقطة.
2- ريال مدريد 36 نقطة.
3- إشبيلية 31 نقطة.
4- خيتافي 30 نقطة.
5- أتليتكو مدريد 29 نقطة.
6- ريال سوسيداد 28 نقطة.
7 أتليتك بلباو 27 نقطة .
8- فالنسيا 27 نقطة.
9- غرناطة 24 نقطة.
10- أوساسونا 23 نقطة.
11- ليفانتي 23 نقطة.
12- ريال بيتيس 23 نقطة.
13- فياريال 22 نقطة.
14- ألافيس 19 نقطة.
15- بلد الوليد 19 نقطة.
16- إيبار 16 نقطة.
17- مايوركا 15 نقطة.
18-سلتا فيجو 14 نقطة.
19- ليجانيس 10 نقاط.
20- إسبانيول 10 نقاط.
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