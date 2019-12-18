بالفيديو.. راموس يتحول إلى حارس مرمى أمام ميسي

مباراة برشلونة ضد الريال، حيث أنتهى الشوط الأول بالتعادل في كلاسيكو الأرضي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب "كامب نو"، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الليجا.





نتيجة مباراة برشلونة ضد الريال

وحاول ريال مدريد ومضيفه برشلونة إحراز الهدف الأول في المباراة لكن لم يتمكن كلاهما من هز شباك الأخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وجاءت أخطر فرص الشوط للبلوجرانا عن طريق ليونيل ميسي، بعد تسديدة رائعة في المرمى الخالي من حارسه تيبو كورتوا، لينقذها سيرجيو راموس ببراعة من على خط المرمى.





بينما أخطر فرص الشوط الأول لريال مدريد جاءت عن طريق تسديدة رائعة من فالفيردي، مرت كرته بالقرب من قائم الحارس الألماني تير شتيجن.





وبدأ المدرب الاسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا المباراة بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمى : تيرشتيجن.

في خط الدفاع : سيرجو روبرتو - جيرارد بيكيه - لانجليت - ألبا.

في خط الوسط : سيرجي بوسكيتس - دي يونج - راكتيتش.

في خط الهجوم : ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.





بينما جاء تشكيل الملكي كالتالي:

في حراسة المرمى : كورتوا.

في خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - ميندي.

في خط الوسط : فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس.